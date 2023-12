Nexi, partnership con Banca Popolare del Cassinate per SmartPOS a commercialisti

Nexi

(Teleborsa) -ha siglato unacon, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, per la digitalizzazione della PA. In base all'intesa, idi Nexi e offrire ai propri clienti la possibilità di pagare in digitale gli F24, gli avvisi PagoPa, gli onorari.L'accordo - si legge in una nota - vede: l'istituto di pagamento, nato all'interno del Gruppo Servizi CGN S.B. che offre i propri gestionali di contabilità, fatturazione elettronica e dichiarativi a oltre 25.000 commercialisti in Italia, faciliterà le relazioni tra i commercialisti, Nexi e Banca Popolare del Cassinate."Questo accordo testimonia la nostra capacità di mettere a disposizione di banche, cittadini, imprese e PA soluzioni diversificate, flessibili e tarate sulle loro specifiche esigenze - afferma- Questo è reso possibile dalla nostra scala internazionale che, unita alla nostra presenza sul territorio, costituisce elemento chiave per fornire prodotti e soluzioni che ci consentono di accelerare la digitalizzazione dei pagamenti, obiettivo per il quale la PA rappresenta un asset fondamentale"."Questa sinergia con Nexi e CGN Fintech - dichiarano ile il- arricchisce ulteriormente la gamma dei servizi offerti alla clientela e testimonia la filosofia della BPC: la creazione di reti di collaborazione che consentono al nostro Istituto di essere sempre al passo con i tempi e di utilizzare le tecnologie più moderne e innovative senza mai perdere di vista la propria identità di banca locale, vicina alle persone, attenta alle relazioni personali con la propria clientela e con gli stakeholders di riferimento».