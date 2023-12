OPA Pierrel, adesioni oltre il 56,9%

Pierrel

(Teleborsa) - Nell'ambito dell' OPA ) volontaria totalitaria sulle azioni, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, risulta che oggi, 15 dicembre 2023, sono state presentate 1.151.273 richieste di adesione.Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 3.145.097, pari al 56,98% dell'offerta.L'offerta, iniziata il 27 novembre 2023, è stata prorogata del periodo di adesione di ulteriori 3 giorni di borsa aperta qualora all'esito del periodo di adesione - la cui conclusione è prevista per il 15 dicembre 2023 - l'offerente non venisse a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale.ricorda che le azioni ordinarie Pierrel acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 dicembre 2023 non possono essere apportate in adesione all'offerta.