Cofle collaborerà con primario produttore internazionale di macchinari nel settore costruzioni

Cofle

(Teleborsa) -- azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – annuncia un'ambiziosa iniziativa nel campo della prototipazione di supporti per i sedili con una realtà internazionale, leader nella produzione di macchinari nel settore costruzioni.I primi prototipi saranno completati entro il mese di gennaio 2024, con le prime consegne previste tra maggio e giugno 2024. Questi prodotti innovativi sono stati pensati per soddisfare le esigenze uniche del settore, che richiedono elevati standard di qualità e funzionalità. Questo progetto - spiega una nota - sottolinea la strategia di espansione e diversificazione di Cofle su un settore chiave per la crescita futura e per l’ampliamento degli orizzonti aziendali.L'entrata di Cofle nel settore delle costruzioni rappresenta un passo significativo verso la diversificazione e l'ampliamento del portafoglio clienti nel segno della eccellenza con una chiara strategia di impegno sull'innovazione e sulla ricerca di nuove opportunità di mercato.