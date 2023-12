(Teleborsa) - Confermato in crescita il PIL spagnolo nel 3° trimestre 2023. Secondo l', che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dello 0,3%, come indicato nella stima preliminare e dal consensus. Nel 2° trimestre si era registrata una variazione più ampia pari a +0,5%.Su base annuale, il PIL ha riportato un incremento dell'1,8%, contro il +2,2% del 2° trimestre ed in linea con la stima iniziale e il consensus.