Doccia fredda dalla Cina: PIL 2° trimestre crolla al 4,7%

(Teleborsa) -, nonostante gli stimoli offerti da Pechino per ravvivare la domanda interna.ha registrato un modestorispetto al trimestre precedente, più che dimezzato rispetto al precedente 1,5%. Le attese del mercato indicavano una crescita di almeno l'1,1%., che si confronta con il 5,3% del trimestre precedente e con. La crescita acquisita del PIL a fine giugno è pari al 5%.La, parallelamente, ha dato segni di rallentamento,, anche se n questo caso il dato è risultato. Da inizio anno, la produzione risulta in crescita del 6% rispetto al 6,2% indicato in precedenza.Lamostra ancora segni di debolezza. Le, a giugno sono, al di sotto del 3,7% registrato a maggio e del. La crescita da inizio anno si attesta al 3,68% dal 4,05% precedente.IL tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 5%.delle imprese, la cui crescita si attesta al 3,9% dal 4% del mese precedente.Dati decisamente deboli, che ascianoda parte del governo e di unmonetaria da parte della People Bank of China. Dati che arrivano mentre, un incontro che si tiene ogni cinque anni e che era atteso per lo scorso autunno, ma è stato rinviato. Gli esperti prevedono che l'attenzione si sposterà dalla crisi del mercato immobiliare alla necessità di trovare un, poiché quello attuale, che si basa fortemente sulla vendita dei terreni, è sotto forte pressione a causa del crollo del mercato fondiario.