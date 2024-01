Petrolio avvia 2023 con un rimbalzo: WTI sopra i 73 dollari

Brent

West Texas Intermediate

(Teleborsa) -, dopo le consistenti perdite archiviate nel 2023.in scadenza a marzo sonoal barile, mentre i future sul greggiosalgono del 2,2% a 73,27 dollari al barile.Un recupero che tiene conto di qualcheed anche delle rinnovate. Le ritorsioni fra le forze statunitensi ed un gruppo di ribelli Houthi, protetto dall'Iran, nel Mar Rosso, ha rischiato di mandare in tilt il traffico commerciale attraverso il Canale di Suez, ma un accordo per la protezione dei traffici ha ricevuto una forte adesione e le rotte commerciali sono riprese.Sui prezzi del greggioa livelli record e leche hanno prodotto uno sfaldamento della politica del cartello, proprio mentre la. Nel corso dell’anno, infatti, non si è concretizzata la ripresa dell'economia cinese ed i tagli produttivi dell’Organizzazione dei paesi esportatori sono andati avanti in via volontaria e senza un vero e proprio consenso da parte di tutti.In questo quadroe da una politica più accomodante delle banche centrali, che metterebbe l'economia globale su un sentiero di crescita più vivace nel 2024.