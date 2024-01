Atos rivede strategia: priorità rimborso debiti. Trattative con Airbus per BDS

Atos

(Teleborsa) -, in occasione di un market update, ha annunciato, per assicurare il, e la possibile, uno dei pezzi forti del gruppo.Ladel management e del Board è. Per raggiungere queste priorità - spiega una nota - e in considerazione dei vincoli finanziari della società, il Gruppo sta adeguando la propria strategia al fine di:per dipendenti, clienti, creditori e azionisti,finanziari che includono il Term Loan A da 1,5 miliardi di euro, con scadenza gennaio 2025, il Bond da 500 milioni di euro con scadenza novembre 2024, le Obbligazioni da 750 milioni di euro con scadenza maggio 2025, la linea di credito revolving da 900 milioni di euro con scadenza novembre 2025, le Obbligazioni da 350 milioni di euro con scadenza novembre 2028 ed il Bond da 800 milioni di euro con scadenza novembre 2029.Atos ha poi confermato che, ma ha avvertito che "come per ogni negoziato,che questi negoziati portino a un accordo".E' stata poi annunciataper un valoreinizialmente previsti. fra le varie possibili dismissioni c'è anche quella appunto di BDS. Atos conferma di aver ricevuto due lettere che indicano un, una delle quali riguarda solo una parte del perimetro di BDS. La società aprirà una fase di due diligence con Airbus, la cui offerta indicativa di undi euro riguarda l'intero perimetro BDS. Le discussioni con Airbus sono attualmente in una fase preliminare e proseguiranno e la società aggiornerà il mercato sui loro risultati a tempo debito.Le azioni Atos sono state soggette a forti oscillazioni oggi alla Borsa di Parigi e, dopo esser partite in rialzo di circa l'11%, hanno invertito rotta e si sono portate in rosso. Il titolo segna al momento un calo del 4% circa a 6,704 euro.