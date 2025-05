Netweek, indebitamento finanziario netto a 3,7 milioni di euro al 30 aprile

Netweek

(Teleborsa) - Al 30 aprile 2025 l'di, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, èe recepisce gli effetti dell'atto di fusione relativo all'incorporazione di Media Group. Il gruppo precisa che nel mese di marzo 2024 è stato concesso a Netweek Spa un'anticipazione di c/c di 5 milioni di euro da BCC ROMA; inoltre, il 20 maggio 2024 Netweek ha acquisito direttamente il 16,66% delle quote di Telecity 2 corrispondendo il prezzo di 1 milione di euro tramite il ricorso a linee di credito disponibili per 0,2 milioni di euro, e tramite un vendor loan non oneroso rimborsabile in 6 anni concesso dalla famiglia Tacchino per i restanti 0,8 milioni di euro.Al 30 aprile 2025 il Gruppo presentaper 13,46 milioni di euro, riferite a ritenute alla fonte e iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso, di cui 2,45 milioni di euro già compresi nella voce debiti commerciali e altri debiti non correnti della posizione finanziaria netta consolidata. Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 30 aprile 2025 di circa 5,07 milioni di euro.