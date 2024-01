Goldman Sachs AM raccoglie 650 milioni con fondo West Street Life Sciences I

(Teleborsa) -ha annunciato il, il primo fondo della strategia Life Science Investing della società. Lasi è chiusa, con impegni di capitali pari ada parte di un gruppo globale e diversificato di investitori istituzionali, strategici e HNW e un commitment significativo da parte dei dipendenti di Goldman Sachs.Si tratta dimai realizzati finora ed èGroup di Goldman Sachs Asset Management, istituito nel 2021 e guidato da. I professionisti del team vantano un’esperienza decennale nel settore e si avvarranno delle ampie risorse raccolte per ottenere investimenti differenziati e collaborare con le aziende per potenziare la creazione di valore. Il team ècomposto da accademici, medici, esperti scientifici e imprenditori con un’esperienza media nel settore di oltre 24 anni.Lasi focalizza suorientati alla crescita, puntando in particolare suda early a mid-stage con portafogli multi-asset, oltre che super le Life Science. Il fondo mira a creare e investire nella prossima generazione di società leader del settore.