ILLA effettua raggruppamento azionario

ILLA

(Teleborsa) -, azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio antiaderente, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, in esecuzione della deliberazione assunta dall’assemblea degli azionisti della Società tenutasi in data 14 dicembre 2023, ha proceduto al raggruppamento delle azioni ordinarie.Il raggruppamento ha avuto luogo(nuovo codice ISIN IT0005578395),(precedente codice ISIN IT0005536559), senza riduzione dell’ammontare complessivo del Capitale Sociale.