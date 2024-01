Pensioni minime, INPS: nel 2024 salgono a 614,77 euro

(Teleborsa) - In unasuldelle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento, l'ha precisato che per il 2024 il trattamento minimo di pensione sale a 598,61 euro grazie aldell'inflazione fissato al 5,4% ma, grazie alla norma della legge di Bilancio per il 2023 che prevede per il 2024 un incremento ulteriore del 2,7% per le pensioni che non superano la soglia minima, l'importo sale a 614,77 euro.Nella circolare si ricorda quali sono le percentuali di recupero dell'inflazione fissata provvisoriamente al 5,4% (100% per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, 85% per quelle tra quattro e cinque volte il minimo, eccetera) ma anche qual è l'importo minimo delleper il 2024 (440,42 euro al mese, 5.725,46 in un anno) e degli(534,41 al mese, 6.947,33 in un anno).L'per il trattamento minimo delle pensioni per i lavoratori dipendenti e autonomi nel 2024 è di 7.781,93 euro (per 598,61 euro al mese per 13 mensilità).