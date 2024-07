Pensioni, Inps: 376.919 nel primo semestre 2024, 832.900 nel 2023

(Teleborsa) - Il totale dellecon decorrenza nel 2023 è di, per unalla decorrenza di. Quelle con decorrenza nel primo semestre 2024 sono state 376.919, per un importo medio di 1.197 euro. Tali valori si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, agli assegni sociali, alle pensioni anticipate, a quelle di invalidità e a quelle ai superstiti delle gestioni considerate. Sono i dati pubblicati oggi dell’Osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento dell’, relativo alle pensioni con decorrenza nel 2023 e nel primo semestre 2024, con rilevazione al 2 luglio 2024.In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2023 sono state: 318.866(compresi gli assegni sociali), 228.570, 56.975e 228.489. Nel primo semestre 2024: 152.641 vecchiaia, 99.707 anticipate, 22.730 invalidità e 101.841 superstiti.Analizzando le singole, il FPLD ha totalizzato 357.522 pensioni nel 2023 e 167.770 nel primo semestre 2024; seguono la gestione dipendenti pubblici con rispettivamente 131.823 e 44.817, artigiani (90.483 e 41.914), commercianti (79.930 e 35.942), parasubordinati (45.150 e 20.798) e coltivatori diretti, coloni e mezzadri (36.647 e 15.897). Gli assegni sociali sono stati 91.345 nel 2023 e 49.781 nel primo semestre 2024.In tutte le gestioni, ad eccezione degli, si registra un numero più basso didi pensioni nei primi sei mesi del 2024 rispetto ai corrispondenti mesi del 2023.Dall'analisi deglisi osserva che il rapporto tra le pensioni di invalidità e quelle di vecchiaia nei primi sei mesi del 2024 è diminuito di 3 punti percentuali rispetto al precedente anno, risultando pari al 22%. Le pensioni anticipate rispetto a quelle di vecchiaia per il totale delle gestioni risultano più basse nei primi sei mesi del 2024 rispetto all'anno 2023, scendendo del 3% in più rispetto a quelle di vecchiaia.La percentuale dellesu quelle maschili presenta nei primi sei mesi del 2024 un valore inferiore a quello del 2023 attestandosi al 114% (118% nel 2023).Infine,il peso percentuale delle pensioni liquidate a residenti nel Nord Italia resta invariato (48% nel 2023 e nei primi sei mesi 2024).