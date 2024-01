Francia, da Carrefour a Leclerc: pressing per abbassare prezzi beni consumo

Carrefour

PepsiCo

(Teleborsa) -ed i consumatori non ne possono più, anche perché negli ultimi mesi, mettendo a dura prova moltissime famiglie. Una situazione che che hae sui retailer per concludere in fretta le trattative sui prezzi.In questo contesto, colpevole di "inaccettabili" aumenti dei prezzi e di non aver voluto accettare un accordo con la catena di distribuzione francese per contenere i prezzi dei suoi prodotti di punta, come la Pepsi-cola, le patatine Lays e Cheetos e la 7up. Una strategia che sarà attuata non soilo in Francia, main tutti i paesi in cui è presente (Bbelgio, Spagna, Italia).a impegnarci in buona fede per cercare di garantire che i nostri prodotti siano disponibili", si è schermita la big americana, che in Francia realizza circa ol'1% del suo fatturato.Nel dibattito si inserisce, la più grande catena di supermercati francese, che sposa la linea della concorrente eper contenere la crescita eccessiva dei prezzi.re entro il mese prossimo tutti questiche hanno commesso l'errore di aumentare eccessivamente i loro prezzi, ad abbassarli o a moderarli", ha scritto in un post su LindekIn il Presidente, che però non conferma se attuerà la stessa strategia della concorrente.Il caso della Francia poi non è isolato., i rivenditori di generi alimentari hanno sospeso gli ordini di alcuni prodotti nell’ultimo anno, nell'intento di arginare l'inflazione.