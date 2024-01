Prysmian in leggero rialzo con Citi che alza target price

Prysmian

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, in una giornata negativa per l'intero mercato. A sostenere gli acquisti sul titolo è laper azione (da 43 euro) da parte di, che ha confermato la raccomandazione "Buy".Migliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 40,66 e successiva a 41,2. Supporto a 40,12.