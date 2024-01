Germania, agricoltori contro il governo per il taglio dei sussidi: proteste in diverse città

(Teleborsa) - Va avanti la protesta degliindopo la decisione del governo didi tagliare iper il settore. Anche oggi infattihanno creato non pochi disagi in diverse città tedesche. Manifestazioni che nelle intenzioni degli organizzatori si protrarranno per tutta la settimana e a cui si sono associati anche rappresentanti dei trasportatori. Molte infatti le strade e autostrade del Paese bloccate. Trattori parcheggiati anche davanti la Porta di Brandeburgo, a Berlino.In, in seguito alle proteste degli agricoltori in Germania, la produzione nello stabilimentodi Emden si è fermata. Le vie di accesso verso lo stabilimento sono state bloccate dalle manifestazioni e non è quindi possibile per i dipendenti recarsi al lavoro.La mobilitazione è iniziata in risposta alla decisione del governo di anticipare la cancellazione deglisull'acquisto diper l'agricoltura e le esenzioni per i mezzi agricoli. Tale misura era stata presa nel quadro della proposta correttiva di bilancio per fare fronte al 'buco' di 17 miliardi di euro aperto dal no della Corte costituzionale all'impiego di fondi destinati al contrasto del Covid e avanzati per l'attuazione delle politiche 'verdi'.Una parte dei previsti tagli ai sussidi al settore agricolo sono stati già ritirati la scorsa settimana dal governo Scholz, ma ichiedono di più. Berlino ha fatto sapere che saranno mantenute le esenzioni per i mezzi agricoli e che la cancellazione delle agevolazioni fiscali sul diesel sarà diluito in tre anni. Ma l'ha comunque confermato la mobilitazione, chiedendo il ritiro completo delle proposte.Negli ultimi giorni è già stato sottolineato da diversi media tedeschi come la protesta possa essere infiltrata da gruppi di. Anche l'Ufficio per la protezione della costituzione del Land Baden-Württemberg sottolinea la possibilità. Il ministro tedesco dell'Economia,, ha ammonito in un video social dall'uso della protesta da parte di estremisti, con la presenza di "fantasie di sovvertimento".