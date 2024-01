Gruppo TUI pronto a trasferirsi dalla City di Londra alla borsa di Francoforte

Gruppo Tui

(Teleborsa) - Ilsarebbe pronto a, e una decisione in tal senso sarà assunta ilprossimo in occasione dell’convocata proprio nella città tedesca.L’idea del trasferimento nasce dalla considerazione che. Per sancire il passaggio dalla Borsa di Londra a quella di Francoforte sarà necessario il. In caso di approvazione, il Gruppo TUI Sara inserito nell’indice azionario Mdax, che comprende le 50 società quotate nella Borsa tedesca soggette a molti fondi di investimento.Il Gruppo TUI è quotato alla Borsa di Londra dal 2014, a seguito della fusione tra Tui Travel e Tui Ag. Il passaggio a Francoforte comporterebbe l’uscita dal London Stock Exchange indicativamente a giugno 2024.