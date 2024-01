Merck acquista Harpoon Therapeutics per 680 milioni di dollari

Merck

Harpoon Therapeutics

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico noto come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, ha stipulato un accordo definitivo in base al qualeper 23,00 dollari per azione in contanti, per un. L'acquisizione include HPN328, una molecola sperimentale per l'uso su pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule e tumori neuroendocrini."In Merck, continuiamo aattraverso acquisizioni strategiche che completano il nostro portafoglio attuale e fanno avanzare la scienza innovativa per aiutare a soddisfare le esigenze delle persone affette da cancro in tutto il mondo", ha affermato Dean Y. Li, presidente di Merck Research Laboratories.Il board di Harpoon ha approvato all'unanimità l'operazione. Il perfezionamento è soggetto a determinate condizioni, tra cui l'approvazione della fusione da parte degli azionisti di Harpoon. Si prevede che la transazionee sarà contabilizzata come un'acquisizione di asset.Merck prevede di registrare un(non deducibile dalle tasse) di circa 650 milioni di dollari, ovvero circa 0,26 dollari per azione, che sarà incluso nei risultati non GAAP nel trimestre in cui si chiude la transazione.