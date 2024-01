Moderna, vendite di vaccini anti-COVID a 6,7 miliardi di dollari nel 2023

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha raggiunto nel 2023pari a circa 6,7 miliardi di dollari. Ciò include circa 6,1 miliardi di dollari di vendite di vaccini COVID-19 e il riconoscimento di circa 0,6 miliardi di dollari di ricavi differiti relativi agli sforzi della società con GAVI, The Vaccine Alliance.La, le disponibilità liquide e gli investimenti alla fine del 2023 superavano i 13 miliardi di dollari. I dettagli finanziari completi saranno diffusi durante la presentazione trimestrale i 22 febbraio 2024."Nel 2023, abbiamo raggiunto 6,7 miliardi di dollari di vendite di prodotti e ridimensionato la nostra impronta produttiva per il COVID-19 per il contesto endemico. Il nostro team ha aumentato significativamente la nostra quota di mercato per il COVID-19 portandola al 48% negli Stati Uniti - ha affermato il- Ci stiamo preparando per il lancio del secondo prodotto di Moderna, il nostro vaccino RSV. Il 2024 sarà un anno entusiasmante per l'azienda con molteplici traguardi nei nostri nove programmi in fase avanzata. Attraverso questi lanci di prodotti,".La società prevede che il suo franchising COVID-19 sarà redditizio negli scenari di vendita previsti per il 2024 e oltre. Moderna continua a prevedere circa 4 miliardi di dollari di vendite di prodotti nel 2024, principalmente nella seconda metà dell'anno, principalmente grazie alle vendite del vaccino COVID-19 e al lancio del suo vaccino RSV. La società prevede di tornare alla crescita organica delle vendite nel 2025 eattraverso il lancio di prodotti e investimenti disciplinati.