Boeing 373 MAX 9 ai raggi X: United rileva presenza bulloni allentati

(Teleborsa) -d'emergenza effettuate dalle compagnie aeree che detengono nella flotta, l'aereo posto a terra sabato scorso, 6 gennaio 2024, dall'autorità dell'aviazione statunitense,Alaska Airlines è stata costretta apari al 20% delle partenze programmate, dopo averIn totale la Feaventi la configurazione di quello dell'Alaska Airlines ed ha ordinato alle compagnie di portare avanti le indagini per accertare l'esistenza di anomalie.Dai primi esami condotti dalla, che ha dovuto metteree cancellare 226 voli, sarebbero stati rinvenuti. Lo stesso è stato confermato dalle prime indagini condotte dall'Alaska Airlines.La FAA ha ordinato che gli aerei rimangano a terra "fino a quando gli operatori non avranno completato le, che comprendono idella cabina destra e sinistra,".Frattanto, il(NTSB) degli Stati Uniti, che, ha ammesso di non essere ancora in grado di dire se il pannello divelto dell'Alaska Airlines fosse stato fissato correttamente.Ladal canto suo, potrebbe fare dichiarazioni al riguardo quest'oggi, in occasione della. Ilieri è colatoa causa delle falle del suo sfortunatissimo 373 MAX, che aveva già rivelato problemi al software nelle versioni precedenti (MAX 7 e MAX 8).