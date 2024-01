GSK acquista Aiolos Bio in accordo da 1,4 miliardi di dollari

GSK

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicaha annunciato di aver stipulato un accordo in base al quale, un'azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sulla risposta alle esigenze terapeutiche insoddisfatte dei pazienti con determinate condizioni respiratorie e infiammatorie, per unregolatori basati sul successo.L'acquisizione fornisce a GSK l'di Aiolos, un anticorpo monoclonale anti-timico linfopoietina stromale (TSLP) potenzialmente best-in-class, a lunga durata d'azione, pronto per entrare nello sviluppo clinico di fase II per il trattamento di pazienti adulti con asma, con potenziale per ulteriori indicazioni tra cui rinosinusite cronica con polipi nasali. AIO-001 è stato concesso in licenza esclusiva ad Aiolos al di fuori della Cina da Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals.