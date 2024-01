Microsoft supera Apple come società con maggior capitalizzazione al mondo

Microsoft

(Teleborsa) - Nella prima mezz'ora di seduta a Wall Street,hadi, diventando la. Il rialzo dell'1,5% segnato all'avvio delle contrattazioni ha dato all'azienda di Richmond una valutazione di mercato di 2.888 miliardi di dollari, mentre Apple è scesa dello 0,3% con una capitalizzazione di mercato di 2.887 miliardi di dollari.A spingere gli acquisti sul titolo Microsoft, in rialzo di quasi il 3% da inizio anno, è stata l'attivi sul fronte dell', mentre Apple, in calo di oltre il 4% da inizio 2024, ha sofferto di varida parte degli analisti, alimentando la preoccupazione sulle vendite dell'iPhone.Discreta la performance di, che, in lieve aumento dello 0,59%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 388,8 e successiva a 394,5. Supporto a 383,1.Peggiora la performance di, con un ribasso dell'1,22%, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 182,8 e successiva a quota 181,7. Resistenza a 186.