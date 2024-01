UnipolSai, il calendario finanziario del 2024

Compagnia assicurativa

UnipolSai

(Teleborsa) - Laha comunicato le date delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Azionisti previste nel corso del 2024 per l’esame e l’approvazione dei risultati economico – finanziari.ha inoltre specificato che in occasione della diffusione dei dati contabili di periodo sono previste presentazioni alla comunità finanziaria e/o conference call secondo tempi e modalità che saranno resi noti in seguito.CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2023CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione dell’esercizio 2023Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2023 - (Unica convocazione)CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2024CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2024CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2024