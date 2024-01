Salvini "Agenzia Entrate non deve causare problemi"

(Teleborsa) - ". Lo ha dettodurante il consiglio federale della Lega, affrontando il tema fiscale.Secondo quanto riportato in una nota della Lega, la riunione ha avuto inizio con alcune riflessioni sull'economia e sull'Europa, e "non sono mancate critiche alle scelte della BCE".Dopo Salvini hanno preso parola coordinatori regionali e governatori. Tra gli altri, in collegamento da Bruxelles ilSalvini ha ringraziato il titolare di via XX Settembre per 'il lavoro di questi mesi'.