Agenzia Entrate, da oggi si può inviare la dichiarazione precompilata: già 4,2 milioni gli accessi ai modelli

(Teleborsa) - "Semaforo verde per la: è ora aperto il canale per l’invio della dichiarazione 730 o Redditi". È quanto ha comunicato in una nota l'. I modelli, disponibili "" dallo scorso 30 aprile, adesso possono essere eventualmente integrati, modificati o restituiti così come predisposti dal Fisco. Nelle prime due settimane (30 aprile-14 maggio) sono oltre 4 milioni e 200mila gli accessi registrati all’applicativo, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: moltissimi cittadini, dunque, hanno utilizzato la prima finestra temporale per consultare le informazioni precaricate e tenersi pronti allo start di oggi.Moltissimi cittadini, dunque, hanno approfittato del primo periodo per consultare ie verificare se completi e corretti. Nel, grazie anche alla nuova modalità di compilazione semplificata, i 730 inviati in autonomia sono stati 5 milioni.Per permettere a tutti di sapere quali sono iper poter visualizzare e modificare la propria precompilata, unpubblicato oggi sul canaledell’Agenzia fornisce un rapido promemoria con tutte le informazioni fondamentali, dalla A di accesso alla I di invio. Coloro che non hanno dimestichezza con l’applicativo possono delegare un familiare o una persona di fiducia. In totale, sono circatrasmesse per la stagione dichiarativa in corso.Laper l’invio sulla piattaforma, gestita dal partner tecnologico Sogei, è fissata alper il modello 730 e alper Redditi Persone fisiche.