Antares Vision in netto calo, verso rinegoziazione del debito

(Teleborsa) -a Piazza Affari per il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, dopo la: Gianluca Mazzantini diventerà il nuovo CEO di Gruppo, la NFP è attesa per FY23 pari a circa -101 milioni di euro, l'EBITDA atteso per il 2023 sarà probabilmente inferiore ai 29 milioni di euro necessari per rispettare i covenant (3.5x)."Apprezziamo il rafforzamento della struttura manageriale e la notizia sul debito non ci sorprende dato l'avvio dell'importante analisi contabile su RFxcel (che ha alti margini)", scrivono gli analisti di, aggiungendo che "di Antares Vision con un aumento del costo del finanziamento (attualmente vicino al 3%)".Scendecon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,319 e successiva a quota 1,227. Resistenza a 1,485.