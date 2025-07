Antares Vision acquista una quota di minoranza nella scale-up italiana Genuine Way

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha, scale-up italiana specializzata nel creare un collegamento diretto tra i brand Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) e i consumatori. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.Questo accordo consente ad Antares Vision Group di: grazie all'identità digitale del prodotto è possibile ricavare e trasmettere informazioni utili da e per il consumatore finale, alimentando così la loyalty, ossia la fedeltà del cliente oltre la singola transazione.Nel breve-medio termine, la: da un lato, il lancio di una soluzione SaaS in ambito Supply Chain Transparency che permetta di offrire al mercato delle PMI italiane una piattaforma per l'attivazione del Digital Product Passport (DPP), scalabile e superiore a ogni altro servizio offerto oggi in Italia, sia a livello tecnologico che a livello di user experience/interface. Dall'altro, l'offerta di soluzioni di Genuine Way a una parte del portfolio clienti di Antares Vision, che consentirà a quest'ultima di ampliare il proprio range di offerte entrando in un ambito marketing ancora poco esplorato."L'obiettivo di questo accordo strategico consiste nel rafforzare il posizionamento e alimentare la crescita di entrambe le società - ha dichiarato- La visione di lungo termine prevede un'opportunità competitiva per fornire nuovi servizi, con ottime possibilità di crescita, sia in Italia che in Europa".