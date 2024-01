Bestbe, assemblea approva delega al CdA per emissione POC

Bestbe Holding

(Teleborsa) - L'di(già Gequity) ha approvato la proposta di conferimento della delega al consiglio di amministrazione per l'di importo complessivo pari a massimi 10 milioni di euro, da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione, in quanto destinati ad uno o più investitori qualificati, e per il connesso aumento di capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo pari a 10 milioni di euro a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile.Inoltre, approvata la delega per l'da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni convertibili e per il connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant per un importo massimo pari a 5 milioni di euro.