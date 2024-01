Turi (commercialisti): "A Napoli focus sulla Riforma Vietti"

(Teleborsa) - "La riforma Vietti del 2003 è senza dubbio tra le trasformazioni giurisprudenziali più importanti del nostro Paese, in grado di tracciare con straordinaria lungimiranza le linee guida del diritto societario abbracciando tutti gli aspetti salienti in modo estremamente innovativo. Avere l'opportunità di discuterne con lo stesso Michele Vietti a Palazzo Calabritto è una opportunità per acquisire elementi preziosi nell'ambito dell'attività professionale". È quanto ha affermatoannunciando ildel prossimo giovedì 18 gennaio a partire dalle ore 15 presso la sede dell'in piazza dei Martiri, che vedrà la partecipazione diAll'incontro, moderato da(ordinario dell'Università di Salerno), interverranno(consiglieri delegati dell'Odcec Napoli),(presidente della Commissione diritto societario.Le relazioni saranno affidate a(direttore generale di SRM e Presidente dell'Associazione italiana economisti d'impresa),(sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione),(consigliere Ia Sezione Civile Corte di Cassazione),(Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Napoli) e(vice presidente Commissione diritto societario Odcec Napoli).