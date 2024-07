Invest in Italy, Commercialisti a Los Angeles per illustrare riforma fiscale

(Teleborsa) -, presso il porto di Outer Harbor, la conferenzarganizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dai Consolati italiani a Los Angeles e San Francisco e da ITA (Italian Trade Agency) sull’attrazione degli investimenti esteri. All’evento ha preso parte anche il Consiglio nazionale dei commercialisti che, al fianco del governoIlsi è svolto, storico veliero e nave scuola della Marina Militare italiana, giunta lo scorso 2 luglio nel porto di Los Angeles dove è stato allestito il Villaggio Italia, esposizione itinerante del Made in Italy. All’evento, delegato dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, ha partecipato Piergiorgio Valente, presidente della commissione “International Tax Policy” del CNDCEC, con un intervento sulle strategie fiscali per ottenere investimenti inbound di successo.Hanno aperto il convegnoviceministro delle Imprese e del Made in Italy; Fiona Ma, tesoriera dello Stato della California; Raffaella Valentini, console italiana a Los Angeles; Sergio Strozzi, console italiano a San Francisco.Successivamente Amedeo Teti, capo dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT, ha illustrato le opportunità di investimento in Italia attraverso la piattaforma “Invest in Italy”, creata per fornire supporto agli investitori stranieri. Sono poi intervenute Erica Di Giovancarlo, direttrice coordinatrice Rete USA – Italian Trade Agency, e Alessandra Poggiani, direttrice generale Cineca.Sono poi stati illustratttraverso gli interventi di David Ruth, International Public Policy Director di Amazon, e Billy Dearmore, Sr Director global account management for GSS EMEA di Flextronics.“Laha commentato il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio –. Finalmente, i commercialisti italiani sono considerati un punto di riferimento fondamentale e sono chiamati, al fianco del governo, ad illustrare i benefici derivanti dalla riforma fiscale essendo i naturali referenti degli investitori esteri. Tutto ciò rappresenta il risultato del cosiddetto “modello Italia”, che il nostro Consiglio nazionale ha posto in essere fin dal suo insediamento attraverso la collaborazione con le istituzioni e a supporto del Paese.