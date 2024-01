FAA, completate prime 40 ispezioni degli aerei Boeing 737 MAX 9

Alaska Airlines

(Teleborsa) - La(FAA) degli Stati Uniti ha detto che sono stateche erano stati messi a terra. Si tratta di un passo avanti nella vicenda che ha avuto origine il 5 gennaio 2024, quando si è staccato un pezzo di fusoliera da un Boeing 737 MAX 9 dell', poco dopo il decollo da Portland (in Oregon), costringendo l'aereo a un atterraggio di emergenza.La FAA haora sulle pratiche di fabbricazione e sulle linee di produzione di Boeing, comprese quelle che coinvolgono il subappaltatore Spirit AeroSystems, rafforzando la sua supervisione su Boeing ed esaminando potenziali cambiamenti del sistema.Venerdì scorso, la FAA ha annunciato i requisiti per un rigoroso processo di ispezione e manutenzione come passo nuovo e necessario prima che la FAA prenda in considerazione eventuali ulteriori passi nel processo per riportare in servizio i Boeing 737-9 MAX. Oggi ha detto cheche fanno parte di questo processo sono ora completate e la FAA neTutti gli aerei 737-9 MAX con "door plugs" rimarranno a terra in attesa della revisione da parte della FAA e dell'che soddisfi tutti i requisiti di sicurezza della FAA, si legge in una nota. Una volta che la FAA avrà approvato un processo di ispezione e manutenzione, questo sarà richiesto su ogni 737-9 MAX messo a terra prima del funzionamento futuro.