Japan Airlines, Mitsuko Tottori prima donna presidente

(Teleborsa) - Mitsuko Tottori sarà la prima donna ad assumere la carica di presidente di Japan Airlines.Entrerà ufficialmente in caricasuccedendo ad Akasaka Yuji, a sua volta nominato presidente del consiglio di amministratore del vettore nipponico.Tottori, 59 anni, è entrata in Jal nel 1985 come assistente di volo e trent’anni dopo è diventata direttore senior degli affari del personale di cabina, assumendo poi tra il 2019 e il 2020 prima il ruolo di vicepresidente del dipartimento di sicurezza della cabina e poi vicepresidente senior degli assistenti di cabina.Dal giugno 2023 ha assunto il ruolo di chief customer officer.