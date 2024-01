Webuild, contratto da 4,7 miliardi di dollari in Arabia Saudita

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, si è aggiudicato unper un intervento infrastrutturale unico nel suo genere tra le montagne dell'Arabia Saudita, per creare in area desertica una località del futuro con dighe, un lago e opere architettoniche iconiche. La commissione è arrivata dal cliente NEOM per la meta sciistica di Trojena.Webuild realizzerà un sistema di tre dighe che alimenteranno il lago d'acqua dolce del complesso sciistico e innovative opere connesse. Per la realizzazione delle opere, si stima saranno, tra personale diretto e di terzi.Trojena e la sua regione ospiteranno i Giochi Asiatici Invernali 2029 e sono, programma che punta ad incrementare la diversificazione economica del Regno Saudita.La diga principale sarà in calcestruzzo rullato e compattato (RCC), sarà alta 145 metri, lunga 475 metri, con un volume di circa 2,7 milioni di metri cubi. Anche la seconda diga sarà in RCC, mentre la terza sarà in roccia, con un volume di 4,3 milioni di metri cubi. Il lago artificiale coprirà una superficie di 1,5 chilometri quadrati, con un'isola riservata a immersioni botaniche e passeggiate."Siamo lieti e veramente orgogliosi di aver vinto questo importante progetto in NEOM - ha commentato il- Il lago artificiale d'acqua dolce, lungo 2,8 chilometri, sarà una risorsa fondamentale nel piano di sviluppo di Trojena. Il progetto è destinato a diventaree crediamo che il nostro team abbia l'esperienza e la competenza maturati a livello globale per realizzare questa incredibile opera infrastrutturale".