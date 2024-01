Ex Ilva, Governo conferma commissariamento ai Sindacati

(Teleborsa) -. Secondo quanto si apprende oggi sarà bollinato il decreto, che all'articolo 1 prevede che il socio di minoranza può attivare la procedura di commissariamento. A quanto pare Invitalia avrebbe già inviato la lettera che attiva la procedura, che sara' operativaStrada che il Governo aveva preparato nell'ultimo Consiglio dei Ministri con unn caso di ricorso all'amministrazione straordinaria, le misure già presenti per tutelare la continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, tra le quali ex Ilva. Non solo: una norma specifica di fatto congela i fondi accantonati per i giudizi pendenti che dovranno essere messi su un conto vincolato legato all'autorizzazione del tribunale.Sull'ex Ilva la Uilm vuole sapere "se è vero che questo divorzio da Arcelor Mittalo", aveva detto leader della Uilm, Rocco Palombella, prima dell'incontro con il Governo."Una volta che ci comunicheranno questo vogliamo conoscere dal Governo quali sono i passi da realizzare da subito - ha aggiunto - mentre ragioniamo, assistiamo a un lento e inesorabile smantellamento della produzione, a una situazione di insicurezza sugli impianti, un qualcosa che agevola Arcelor Mittal che ha l'obiettivo di far fermare lo stabilimento. Loro vogliono prendere tempo. Cosa aspettiamo? A noi interessa cosa si intende fare da domani. Non c'è più tempo.