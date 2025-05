ex-Ilva, terminata riunione governo-sindacati a palazzo Chigi

(Teleborsa) -presso la Sala Verde della Presidenza del Consiglio, ilsulla crisi dell'durato otre due ore. Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario, hanno preso parte per il Governo il Ministro delle imprese e del Made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche socialie il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Presnete anche il consigliere per le relazioni con le parti sociali,Presenti i soggetti finanziari coinvolti,e, in rappresentanza di Acciaierie d’Italia, i trePer i sindacati presenti i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Usb, Ugl Metalmeccanicie Federmanager"Inutile sottolineare quanto siain cui cade questo accordo, uno dei più difficili, se non il più difficile in assoluto, da quando abbiamo iniziato a vederci", ha esordito il Sottosegretario, prendendo la parola. "Non ricordo e - credo - nessuno a questo tavolo ricordi momenti facili. Il percorso - ha proseguito - è stato particolarmente complicato, all'inizio, per la necessità diche, certamente, non aveva scelto nessuno di noi, ma cheche stiamo provando a gestire, soprattutto in materia di sicurezza degli impianti".Mantovano ha ricordato che, dopo l'estromissione del socio privato, la, come possono confermare lesvelate dai tre commissari.Il sottosegretario ha ricordato "l'avvio delle interlocuzioni con chi può subentrare come socio", con dei punti fermi: "garantire il più possibileed ile, prima di tutto questo, ladi governare questa crisi", ha ribadito Mantovano, spiegando "la prendiamo come se fosse stata una calamità naturale, anche se calamità naturale non è". Di qui la necessità di"Quello che credo di poter dire senza alcuna retorica è di, anche se siamo seduti a questo tavolo, che idealmente ha una forma rotonda", ha sottolineato il sottosegretario, aggiungendo "le vostre preoccupazioni sono certamente le nostre e quello che ci anima è la non rassegnazione.. Ce le accogliamo, anche se non dipendono dalle nostre scelte"., confidando che anche gli altri soggetti di questa partita abbiano un senso di responsabilità. Confido nel fatto che sefino in fondo", ha affermato mantovano, concludendo ", però questo deve avvenire da parte di tutti e, certamente, il passaggio dal tavolo di oggi è un passaggio importante per condividere come affrontare l'emergenza ed anche la prospettiva, con le mille incertezze e le mille variabili che sono in corso"."La situazione è molto grave: dalle informazioni che abbiamo si rischia il raddoppio della cassa integrazione visto che a Taranto è rimasto un solo altoforno funzionante", ha affermato prima dell'incontro, rsu e delegato Fiom dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Genova, aggiungendo "solo su Genova ipotizzare un numero di 400 lavoratori in cassa integrazione anziché 190 sarebbe un disastro e non possiamo rimanere in silenzio"."Noi siamo qui per evitare il fallimento degli accordi che sono stati sottoscritti, garantire l'occupazione e gli investimenti che servono per andare avanti, salvaguardare la salute, la sicurezza, l'ambiente e la produzione di acciaio nel nostro Paese", ha convenuto il segretario generale della Fiom,, arrivando al tavolo a Palazzo Chigi.Per il segretario generale della Uilm, "il clima che si è creato è un clima infuocato" e si punta ad avere "risposte che tranquillizzano migliaia e migliaia di lavoratori che sono in attesa di conoscere quale è il loro destino"."Ci aspettiamo una serie di chiarimenti, perché il piano di ripartenza ipotizzato dai commissari con la fermata dell'altoforno 1 di fatto non c'è, spiega il segretario generale della Fim,, aggiungendo "per noi diventa fondamentale comprendere come si va avanti perché mancano risorse finanziarie per dare continuità all'attività lavorativa"., componente dell'esecutivo nazionale dell'Usb, teme che con Baku Steel si corra il "rischio di una trattativa al ribasso". "Siamo in una condizione in cui gli impianti si stanno sempre più compromettendo, c'è un ricorso ormai spregiudicato alla cassa integrazione e diremo forte e chiaro che per noi la soluzione e' una: la nazionalizzazione di Acciaierie di Italia".