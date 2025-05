Confindustria, Orsini: "Piano industriale straordinario per rilanciare crescita"

(Teleborsa) - "Confindustria propone uneuropea e nazionale". E' la richiesta del Presidente di Confindustriadal palco dell'assemblea annuale, in corso a Bologna, facendodi tutti: istituzioni, politica, sindacati, imprese. Per Orsini, occorronol'anno di investimenti, con l'auspicio di estenderli a cinque, per rilanciare unae consolidarla nel tempo.L’amara verità è che oggi sia l’Europa che il nostro Paese affrontano unaggravato dalla guerra dei dazi, ma alimentato da un pregiudizio anti-industriale”, ha sottolineato Orsini, che proponeprincipali:con capitali pubblici e privati e unaper accrescere la competitività, semplificare la burocrazia e promuovere una sostenibilità economica, sociale e ambientale.Orsini ha fatto cenno al, che definisce un "freno" per l'Europa, in quanto ostacola gli investimenti industriali, ed al tema del, che sia "realmente unico ed integrato" e possa approfittare dei flussi di capitali in uscita dagli Stati Uniti.Orsini chiedea, e sollecita una, oggi più stringenti rispetto a USA e Cina.Il Presidente di Confindustria ha parlato anche del, che definisce "un dramma quotidiano" per famiglie ed imprese, e propone dida quello delle rinnovabili edcome parte della strategia energetica.Sul fronte delo, Orsini sollecita i sindacati a proporreper favorire la crescita, combattere la perdita di potere d’acquisto ed i suoi effetti negativi su consumi e occupazione. Un cenno anche aialle false cooperative ed all’illegalità nel mondo del lavoro.Il numero uno di Confindustria, riconoscendo i limiti del debito pubblico, ha rimarcato che, ma su 80 misure presentate, solo 8 sono state approvate e 6 sono in corso di valutazione.Intervenuta all'assemblea anche la, che ha lanciato un"C'è bisogno che tutti gli attori diano una mano - ha affermato - e non ci siano attori che preferiscano mettere i bastoni tra le ruote: credo tutti comprendano cosa c'è in ballo". "Il governo continuerà a fare la propria parte - ha assicurato - e sono certa che ognuno farà la sua parte".Meloni ha parlato anche della, auspicando una. "Con il cancelliere Merz abbiamo cominciato a confrontarci. - ha affermato - Se Italia e Germania, le due principali manifatture d'Europa, riescono a collaborare e trovano una piattaforma d'azione, allora ci sono le condizioni per ottenere ottimi risultati".