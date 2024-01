Goodyear Tire nomina CEO Mark Stewart (ex Stellantis)

Goodyear Tire & Rubber

(Teleborsa) -, società statunitense che produce pneumatici, ha annunciato chea partire dal 29 gennaio 2024. Succederà a Richard J. Kramer, che in precedenza aveva annunciato il suo previsto ritiro dalla società dopo il 24 anni di servizio, di cui 14 come presidente e CEO.Stewart arriva in Goodyear da, una delle principali case automobilistiche globali, dove ha ricoperto il ruolo die membro del Group Executive Council, guidando un'unità aziendale con oltre 88.000 dipendenti e oltre oltre 90 miliardi di dollari di fatturato.In precedenza, Stewart aveva - tra le altre cose - ricoperto il ruolo di, presso, ricoprendo il ruolo di dirigente principale per l'adempimento dei clienti in 200 strutture operative nel Nord America.