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Stellantis nomina Pablo Di Si Chief Operating Officer per il Nord America e American Brands

Finanza
Stellantis nomina Pablo Di Si Chief Operating Officer per il Nord America e American Brands
(Teleborsa) - Stellantis ha nominato Pablo Di Si a Chief Operating Officer per il Nord America e American Brands, con effetto immediato. Di Si entrerà a far parte del Leadership Team di Stellantis (SLT) e riporterà ad Antonio Filosa, CEO di Stellantis.

Di Si assume la responsabilità delle attività in Nord America e dei brand americani subentrando a Filosa, il quale ha continuato a
supervisionare la regione parallelamente al suo ruolo di CEO di Stellantis. In questo periodo, il team del Nord America ha migliorato
l’efficienza e la qualità della produzione, introdotto una gestione più rigorosa delle scorte, ripristinato la libertà di scelta dei clienti e ridato slancio al mercato.

Altre nomine ai vertici

Jon Nelson viene nominato Nord America Chief Financial Officer e riporterà a Di Si. Sostituisce Joao Laranjo, il quale ricopriva tale incarico oltre al ruolo di CFO di Stellantis.

Gustavo Soloaga viene nominato Chief Performance Officer con effetto immediato e riporterà a Laranjo.

Alexandre Sorel succede a Nelson nella carica di Stellantis Financial Services CEO e riporterà a Laranjo, mantenendo anche le sue responsabilità di Head of Financial Services per l’Europa.
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