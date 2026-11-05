Stellantis nomina Pablo Di Si Chief Operating Officer per il Nord America e American Brands

(Teleborsa) - Stellantis ha nominato Pablo Di Si a Chief Operating Officer per il Nord America e American Brands, con effetto immediato. Di Si entrerà a far parte del Leadership Team di Stellantis (SLT) e riporterà ad Antonio Filosa, CEO di Stellantis.



Di Si assume la responsabilità delle attività in Nord America e dei brand americani subentrando a Filosa, il quale ha continuato a

supervisionare la regione parallelamente al suo ruolo di CEO di Stellantis. In questo periodo, il team del Nord America ha migliorato

l’efficienza e la qualità della produzione, introdotto una gestione più rigorosa delle scorte, ripristinato la libertà di scelta dei clienti e ridato slancio al mercato.



Altre nomine ai vertici



Jon Nelson viene nominato Nord America Chief Financial Officer e riporterà a Di Si. Sostituisce Joao Laranjo, il quale ricopriva tale incarico oltre al ruolo di CFO di Stellantis.



Gustavo Soloaga viene nominato Chief Performance Officer con effetto immediato e riporterà a Laranjo.



Alexandre Sorel succede a Nelson nella carica di Stellantis Financial Services CEO e riporterà a Laranjo, mantenendo anche le sue responsabilità di Head of Financial Services per l’Europa.

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