Iveco, Equita lima target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha limato aper azione (-4%) ilsu, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, confermando la". Gli analisti prevedono il rispetto della guidance FY23, limano le attese del FY24 per minori volumi di mercato e alzano leggermente il FY25 assumendo un maggior contributo dei nuovi prodotti.Il broker conferma laper: multipli cheap; benefici della nuova gamma completa di truck lanciata a novembre; attesa cessione/deconsolidamento del business dei veicoli antincendio; atteso annuncio di ulteriori collaborazioni con Hyundai; nuovo piano industriale in programma il 14 marzo."Pur non considerandolo lo scenario speculativo nella nostra valutazione, restiamo dell'idea che(fusione o acquisizione di Iveco) genererebbero significativi benefici industriali ad entrambi", si legge nella ricerca.