Verbali BCE: non c'è spazio per autocompiacimento, non abbassare la guardia

(Teleborsa) - "" e "". Lo si legge nei verbali della riunione della Banca centrale europea (BCE) del 13-14 dicembre 2023, quando Francoforte ha lasciato invariato il costo del denaro.Viene sottolineato che "era, poiché l'inflazione sarebbe probabilmente aumentata nel breve termine e permanevano incertezze in relazione ai salari e alle dinamiche dell'inflazione di fondo. Ciò suggeriva che fosse ancora troppo presto per avere la certezza che il compito fosse stato portato a termine".I membri del Consiglio direttivo hanno espresso "", il che ha dato al Consiglio direttivo l'opportunità di mantenere i tassi invariati e di prendersi del tempo per valutare le prospettive di inflazione, la dinamica dell'inflazione di fondo e la forza della trasmissione della politica monetaria.Inoltre, i membri del board BCE hanno convenuto che "glie hanno continuato a diminuire". Tuttavia, "la dinamica dell'inflazione di fondo è rimasta forte in una prospettiva storica, anche se si considerano le misure corrette per gli shock energetici e le strozzature dell'offerta". In particolare, "l'inflazione domestica è rimasta elevata e si è ridotta lentamente, con una crescita salariale vischiosa e un'inflazione dei servizi che riflette in particolare il mercato del lavoro ancora forte".I banchieri centrali hanno "generalmente concordato sul fatto che la trasmissione sta procedendo vigorosamente e contribuendo a smorzare le pressioni inflazionistiche sia per i beni che per i servizi". Inoltre, si è sostenuto che "dei tassi di interesse fosse, con il picco complessivo dell'impatto sull'attività osservato all'inizio del 2024 e la maggior parte dell'impatto sull'inflazione ancora previsto nei prossimi due anni".