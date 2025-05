BCE, al via la piattaforma per valutare e testare l'euro digitale

(Teleborsa) - Laha istituitoper collaborare con gli stakeholder europei nell'ambito del progetto per l'adozione dell'. Sono stati coinvolti quasifra esercenti, aziende fintech, start-up, banche e altri fornitori di servizi di pagamento, pere analizzare le funzionalità e iin euro digitale.Gli operatori sono stati scelti nin seguito ad un "invito" lanciato dalla stessa BCE nell'ottobre 2024, in cui si chiedeva di aderire deiLa, in cui la BCE fornisce agli operatori il supporto tecnico e l'infrastruttura per sviluppare funzionalità e servizi di pagamento. Il gruppo di lavorosta studiando comecon l'euro digitale e sviluppando potenziali casi d'uso per i pagamenti quotidiani. Al termine, riassumeranno i loro risultati in un rapporto, che la BCE esaminerà attentamente per orientare il suo lavoro sul progetto dell'euro digitale. Il gruppo di lavoro deista conducendodell'euro digitale e su come questi potrebbero contribuire ad affrontare le sfide sociali, comedigitale (ad esempio, la possibilità di aprire un portafoglio digitale in euro in qualsiasi ufficio postale potrebbe garantire il libero accesso ai servizi in euro digitale, anche a chi non ha un conto bancario o non ha accesso a dispositivi digitali). I visionari condivideranno e discuteranno le loro proposte con la BCE in workshop dedicati che si svolgeranno fino a maggio 2025."Accogliamo con favore l'enorme interesse che gli operatori di mercato hanno dimostrato per questa entusiasmante iniziativa", ha dichiarato, membro del Comitato Esecutivo. "L'ampiezza e la creatività delle proposte evidenziano il potenziale dell'euro digitale come catalizzatore per l'innovazione finanziaria in Europa, incluso lo sviluppo di nuove soluzioni che migliorino ulteriormente l'esperienza di pagamento per i cittadini europei e creino opportunità di mercato".I risultati di entrambi i filoni di lavoro saranno pubblicati dalla BCE in un rapporto che verrà pubblicato entro la fine dell'anno.