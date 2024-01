Ford riduce la produzione del pickup elettrico F-150 Lightning

Ford Motor

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'automotive, ha dichiarato che, poiché la. Ford è stato il secondo marchio di veicoli elettrici più venduto in America nel 2023, e l'F-150 Lightning è il pickup elettrico più venduto in America con vendite in aumento del 55% nel 2023 e un'ulteriore crescita prevista per il 2024.Circa 1.400 dipendenti saranno interessati dalla transizione dela partire dal 1° aprile. Circa 700 verranno trasferiti allo stabilimento di assemblaggio del Michigan e gli altri verranno inseriti in ruoli presso il Rouge Complex o in altre strutture nel sud-est del Michigan, o trarranno vantaggio del Programma speciale di incentivi pensionistici concordato nel contratto Ford-UAW del 2023."Stiamobilanciando al tempo stesso crescita e redditività. I clienti adorano l'F-150 Lightning, il pick-up elettrico più venduto in America - ha affermato Jim Farley, Presidente e CEO di Ford - Vediamo un futuro luminoso per i veicoli elettrici per consumatori specifici, in particolare con i nostri prossimi veicoli elettrici digitalmente avanzati e l'accesso alla rete di ricarica di Tesla a partire da questo trimestre".Inoltre, Ford ha annunciato l'intenzione di creare quasi 900 nuovi posti di lavoro come parte di un nuovo terzo equipaggio presso ilper soddisfare la domanda dei popolari Bronco e Bronco Raptor e dei nuovissimi Ranger e Ranger Raptor. Oltre a quasi 900 nuove assunzioni nette, il nuovo terzo equipaggio di 1.600 persone presso lo stabilimento di assemblaggio del Michigan includerà anche circa 700 dipendenti del Ford Rouge Complex di Dearborn che hanno presentato domanda per posizioni aperte.