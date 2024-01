Spirit Airlines: accordo di fusione con JetBlue Airways rimane in vigore

Spirit Airlines

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost statunitense, ha affermato chetra Spirit, JetBlue Airways e Sundown Acquisition Corp., consociata interamente controllata da JetBlue, "", nonostante l'opposizione delle autorità di regolamentazione statunitensi e una decisione del tribunale che ha bloccato l'accordo.Il 16 gennaio, Spirit e JetBlue hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui annunciavano che il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts hadegli Stati Uniti di un'ingiunzione permanente contro la proposta fusione di Spirit e JetBlue e che JetBlue e Spirit stavano rivedendo la decisione della Corte eSpirit ha dichiarato di non essere d'accordo con la sentenza della Corte e continua a credere che una combinazione con JetBlue sia "lae la scelta tanto necessarie offrendo tariffe basse e ottimo servizio", ricorda oggi in una nota.Inoltre, Spirit ha spiegato che sta, compreso l'importo nominale complessivo di 1,1 miliardi di dollari di Senior Secured Notes all'8,00%. Durante il quarto trimestre, ha adottato diverse misure per sostenere la propria liquidità e darle il tempo di effettuare i cambiamenti strategici necessari per consentire di competere efficacemente nell'attuale contesto della domanda e riportare l'azienda alla redditività.