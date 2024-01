USA 2024:DeSantis si ritira da corsa, New Hampshire decisivo per Trump

(Teleborsa) -domina la corsa per lee sembra lanciato verso la vittoria anche in New Hampshire, dove si vota domani.Alla vigilia delle primarie di martedì, le prime vere e proprie dopo i caucus in Iowa,lo scontro, rimasti i due veri candidati nello Stato dopo l'uscita dalla corsa diha annunciato l- "non vedo una strada per la vittoria" - e il suo appoggio a Trump. "E' superiore a Biden. Ha il mio sostegno perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana", ha spiegato il governatore. Non è comunque chiaro se i voti DeSantis andranno all'ex presidente visto che il governatore ha puntato ad affermarsi come l'alternativa a Trump. "Sono molto onorato" dell'endorsement di DeSantis, ha detto a caldo l'ex presidente con Fox.Nella corsa alla candidatura repubblicana per Usa 2024Secondo un sondaggio di Suffolk University, The Boston Globe e Nbc10 Boston, l'ex presidente americano gode del 53% delle preferenze contro il 36% dell'ex governatrice della Carolina del Sud.