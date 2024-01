Germania, ifo Institute taglia previsione di crescita PIL 2024 allo 0,7%

(Teleborsa) - L', istituto di ricerca con sede a Monaco di Baviera, haallo 0,7%, in calo rispetto allo 0,9% previsto a metà dicembre."Ora che la commissione per il bilancio del parlamento tedesco ha approvato il bilancio federale, stimiamo che esso abbia permesso ulteriori risparmi di poco meno di 19 miliardi di euro - afferma Timo Wollmershauser, responsabile delle previsioni dell'Ifo - Le aziende e le famiglie porteranno un onere maggiore o riceveranno meno aiuti, e la".Le misure per consolidare il bilancio si sono rese necessarie dopo che lafederale tedesca ha dichiarato, nel2023, che lo stanziamento da parte del governo al Fondo per il clima e la trasformazione del credito non utilizzato originariamente destinato alla pandemia di coronavirus era incostituzionale e quindi nullo, ricorda l'ifo Institute.Al momento della preparazione delle previsioni economiche ifo a dicembre,; per questo motivo, la previsione di base presupponeva che tutte le misure di politica fiscale pianificate fino a quel momento sarebbero state attuate indipendentemente dal gap di bilancio. Poiché era prevedibile che sarebbero stati necessari ulteriori sforzi di risanamento per colmare il divario di bilancio, la previsione comprendeva uno scenario di rischio che stimava l'impatto sull'economia tedesca di un pacchetto globale di misure pari a 20 miliardi di euro.