UniCredit Factoring nomina Daniela Ferrari Amministratore Delegato

UniCredit,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit Factoring, società del Gruppospecializzata nell'offerta di prodotti e servizi di factoring, ha nominato oggi Daniela Ferrari nel ruolo di Amministratore Delegato.Daniela Ferrari vanta più di 25 anni di esperienza nel corporate banking e recentemente ricopriva il ruolo di Head of Americas Multinational Corporates presso la filiale UniCredit di New York. In precedenza aveva ricoperto vari ruoli senior nelle strutture di corporate e investment banking del Gruppo., ha dichiarato: "Desidero dare un caloroso benvenuto a Daniela Ferrari, certo che contribuirà, insieme a tutti i colleghi di UCF, a raggiungere gli sfidanti obiettivi che ci attendono".