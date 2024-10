Digital Value, passo indietro di Rossi. Vantellini presidente e Benedini AD

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha, conferendo ad essi i necessari poteri ai fini dell'amministrazione della società. Le nomine arrivano dopo la rinuncia da parte del Presidente e Amministratore Delegato Massimo Rossi ad ogni delega conferitagli, in seguito al procedimento penale - in fase di indagine - avente a oggetto presunti fatti corruttivi relativi alla stipula di contratti di fornitura.Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato diche rappresentano la gran parte dell'operatività di gruppo.Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione hain qualità dil'avvocatoin sostituzione della dimissionaria Maria Grazia Filippini; di conseguenza ha provveduto alla nomina di Cappiello in tutti i comitati endoconsiliari e alla nomina del consigliere Maria Luisa Mosconi quale Lead Indipendent Director.Infine, il Consiglio di Amministrazione ha nominatodel gruppo Digital Value.Digital Value è, così come le proprie controllate Dimira, ITD Solution e Italware.