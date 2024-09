Unicredit, Orcel: Commerzbank per ora è un investimento e niente altro

UniCredit

(Teleborsa) - Peral momento è un investimento e niente altro. Il pubblico dovrebbe concepirlo come un investimento: non c'è un'offerta, Unicredit è un investitore". Lo ha affermato l'durante la 29esima conferenza annuale degli amministratori delegati del settore finanziario, organizzato dallaCon Commerzbank, Unicredit potrà fare "qualcosa" di più "grande" rispetto all'attuale "investimento" solo se entrambe le banche saranno d'accordo, ha sottolineato il top manager che riguardo al posizionamento sul capitale della banca tedesca,: la prima "è restare come stiamo, sperando che si realizzi il valore inespresso che riteniamo ci sia". La seconda ipotesi "è che in questo percorso troviamo un modo per fare qualcosa insieme di più grande, ma entrambe le parti - ha sottolineato - devono essere d'accordo". La terza opzione "è che possiamo vendere. Abbiamo preso un un po' di capitale che aspettava di essere distribuito e abbiamo cercato di farci qualcosa più grande. Se non si può, ha aggiunto Orcel, tornerà nel nostro capitale. Questo è molto importante, che la gente capisca che non c'è uno scenario predominante qui".Rispondendo a una domanda, Orcel ha chiarito che Unicredit, in quanto semplice "investitore", non intende chiedere rappresentanti nel Consiglio di amministrazione di Commerzbank."Qualsiasi strada abbiamo davanti richiede di continuare il dialogo e avere un dialogo". Così ha risposto il CEO di Unicredit alla domanda se avesse informato il governo tedesco sull'acquisto delle azioni Commerzbank. "Siamo molto interessati a riaprire un dialogo su Commerzbank". Orcel ha parlato di "dialogo costruttivo con tutti gli stakeholders" anche perché, ha ricordato, "abbiamo 3,5 miliardi investiti in Commerzbank".