Amazon e iRobot rinunciano a fusione per opposizione UE. Vestager: problemi per rivali

(Teleborsa) -, colosso dell'e-commerce, e, brand il numero 1 al mondo nelle vendite di robot aspirapolver, hanno annunciato di aver, firmato il 4 agosto 2022, in base al quale Amazon avrebbe acquisito iRobot in contanti in un'operazione da 1,4 miliardi di dollari.La proposta acquisizione di iRobot da parte di Amazon "", hanno spiegato le società in una nota."Fusioni e acquisizioni come questa aiutano aziende come iRobot a competere meglio nel mercato globale, in particolare contro aziende e paesi che non sono soggetti agli stessi requisiti normativi in segmenti tecnologici in rapida evoluzione come la robotica - ha affermato, vicepresidente senior di Amazon e General Counsel -, che dovrebbero essere in grado di vedere l'acquisizione come una strada verso il successo, e questo danneggia sia i consumatori che la concorrenza, proprio quelle cose che i regolatori dicono di cercare di proteggere"."La nostra indagine approfondita ha dimostrato preliminarmente che l'acquisizione di iRobot avrebbe consentito ad Amazon di- ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione UE,- Ad esempio, Amazon sarebbe stata nella posizione di rimuovere o non elencare gli aspirapolvere robot rivali; ridurre la visibilità dei robot aspirapolvere rivali esposti sul mercato di Amazon; limitare l'accesso a determinati widget o ad alcune etichette di prodotti commercialmente attraenti; oppure aumentare i costi sostenuti dai rivali di iRobot per pubblicizzare e vendere i loro robot aspirapolvere sul mercato di Amazon".Vestager, la responsabile della concorrenza all'interno della Commissione europea, ha spiegato che "nel valutare operazioni di questo tipo, è fondamentale tenere conto di cosa significherebbe l'operazione per i rivali e i clienti dell'entità risultante dalla fusione. Ciò vale in particolare per le transazioni mediante le qualie dalla portata dei clienti dell'acquirente per avere successo nel mercato del SEE".