Mercato americano positivo dopo dati incoraggianti sull'inflazione

(Teleborsa) -, con il, che termina a 42.323 punti (+0,65%); sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.917 punti (+0,41%). Pressoché invariato il(+0,08%); leggermente positivo l'(+0,23%).A spingere gli acquisti sono il sollievo per ie i. In particolare, giovedì è stato comunicato un calo dello 0,5% dei prezzi all'ingrosso ad aprile rispetto al mese precedente. Il risultato segue la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo di aprile all'inizio di questa settimana, che è cresciuto a un tasso del 2,3% su 12 mesi, il minimo da febbraio 2021.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,12%),(+2,00%) e(+1,28%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,68%) e(-0,42%).Tra i(+4,85%),(+3,59%),(+3,54%) e(+3,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,42%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,64%.Al top tra i, si posizionano(+4,85%),(+3,59%),(+3,58%) e(+3,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,42%.scende del 2,35%.Calo deciso per, che segna un -2,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,07%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,1%)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,47 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,32 Mln unità)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,5%; preced. 0%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 53,1 punti; preced. 52,2 punti)16:00: Leading indicator, mensile (preced. -0,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale.