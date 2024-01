Confindustria, in miglioramento le aspettative delle grandi imprese sulla produzione

(Teleborsa) - A gennaio quasi la metà di un campione di imprese industriali grandi associate asi attende un livello distabile rispetto a dicembre (47,1%). Si tratta di un miglioramento rispetto al mese precedente, quando la stessa quota era pari al 33,4%, ed era più alta la percentuale di imprese che si aspettavano un rallentamento dell'attività. E' quanto emerge dall'indagine rapida sulla produzione industriale diffusa daldi Confindustria.Sale anche la quota di imprese che prospettano undel livello di produzione nel mese corrente rispetto al precedente (il 40,2% dichiara un aumento rilevante o moderato della produzione, contro il 23,8% in dicembre).Secondo le grandi imprese di Confindustria, la dinamica di domanda e ordini sarà il principale fattore di traino per la loro attività nei prossimi mesi. Le aspettative sull'andamento dellae deglinei prossimi mesi, infatti, migliorano a gennaio: il saldo tra attese di miglioramento e peggioramento passa a 5,2% da 1,1% di dicembre. Al contrario, le aspettative delle imprese intervistate riguardo i costi di produzione diventano più sfavorevoli: il saldo tra la quota di imprese che riportano unae quelle che ne segnalano un aumento si riduce a gennaio (-2,6% rispetto a 1,6% a dicembre).Peggiora, nella rilevazione di gennaio, il saldo relativo alla disponibilità diche torna in territorio negativo (-1,9% da 0,2% a dicembre), sebbene in deciso miglioramento rispetto ai valori di inizio serie (-7,2%, marzo 2023). Il divario tra la quota di imprese che hanno riportato un miglioramento dellee quella di chi ha riportato un peggioramento è lievemente aumentato a gennaio, rispetto al mese precedente (-0,1% da -2,3%), sebbene ancora negativo.Meno sfavorevoli le attese delle imprese relative alla disponibilità di(saldo a -0,6 da -3,1%). Al contrario, le valutazioni riguardanti la disponibilità disi deteriorano (-0,1% da 2,4).